Cade per 30 metri in un dirupo: albenganese soccorso nella notte

Le squadre di Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco, oltre al personale del 118, hanno operato per tre ore questa notte nella zona del monte Carmo, nei pressi di località Cascina Porro, nel Comune di Giustenice per soccorrere un uomo di Albenga che durante una escursione è scivolato in un dirupo molto scosceso per circa trenta metri.

Tecnici e medici (uno anche del Soccorso alpino) sono arrivati sul posto, messo in sicurezza l’area e si sono calati sul paziente. Quest’ultimo è stato stabilizzato e, successivamente, è stata utilizzata una tecnica di contrappeso per riportare l’uomo sul sentiero, grazie all’utilizzo delle funi.

In seguito, è stato trasportato su una barella portantina per circa 500 metri fino a Cascina Porro.

A questo punto l’infortunato, con l’ambulanza di Pietra soccorso, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona con probabili fratture al femore e ad una gamba, oltre ad altri traumi sul resto del corpo.

Le operazioni di recupero sono state rese complesse dalla scarsa visibilità e dalla natura del terreno.

L’intervento si è concluso poco prima delle 4.00.