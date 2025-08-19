Cade in bici sui sentieri alle spalle di Celle, trauma facciale per un 14enne: intervento dell’elisoccorso

Celle Ligure. Brutto infortunio per un giovane biker nella mattinata odierna (19 agosto). È successo poco dopo le 12,30.
Stando a quanto riferito, il ragazzo, 14 anni, si trovava sui sentieri alle spalle di Celle Ligure, in sella alla sua bici, quando è stato protagonista, suo malgrado, di una rovinosa caduta lungo il sentiero Dh Leone.
Ha riportato ferite in seguito all’accaduto, in particolare un trauma facciale con rottura della mentoniera del casco.
Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, il soccorso alpino e i vigili del fuoco.
Il 14enne è stato quindi medicato e, dopo le prime cure da parte dei sanitari, trasportato sulla strada per il trasferimento all’ospedale Santa Corona.
Considerata la zona impervia è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo.