Bper Rari Nantes Savona, rosa completata con il giovane attaccante Emanuele Marini

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante Emanuele Marini, lo scorso anno in forza al Telimar di Palermo.

Emanuele Marini è nato a Genova il 7 maggio 2005. Ha iniziato a giocare a 7 anni nel Quinto, poi dal 2015 al 2018 ha giocato nel Bogliasco. Quindi è passato alla Pro Recco nella stagione 2019/2020. Con la calottina biancoceleste ha vinto uno Scudetto Under 16 ed uno scudetto Under 18 entrambi nella stagione 2020/2021. Ha esordito in Serie A1, a 15 anni, ed in Champions League, a 16 anni, con il Recco con cui è rimasto fino alla stagione 2022/2023. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel Telimar di Palermo dove, nella stagione passata, ha realizzato 44 reti.

E’ stato convocato in Nazionale giovanile Under 16 a 13 anni. Ha partecipato ai Campionati Mondiali Under 18 a Belgrado nel 2022 e ai Campionati Mondiali Under 20 a Zagabria nel 2025 realizzando 11 reti.

Afferma Emanuele Marini: “Entrare a far parte di questa squadra è per me un grande motivo di orgoglio. So di arrivare in una società seria, ambiziosa, con una storia importante e un gruppo che lavora ogni giorno con passione per raggiungere i propri obiettivi. Per me è una nuova sfida, una grande opportunità di crescita sia come giocatore che come persona. Ho tanta voglia di mettermi in gioco per imparare da chi ha più esperienza. Ringrazio la società per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti quanti i miei compagni. Forza Savona”.