Borghetto, Perrone: “Stupefatto da quanto abbiamo fatto bene contro il Ceriale. Il Borghetto c’è”

Ceriale. “Il Borghetto c’è“. Questa frase è il perfetto riassunto delle sensazioni in casa granata in vista della prossima stagione. Il periodo di riflessione iniziale che ha portato al ritorno in panchina di Edmondo Perrone, figura fondamentale per il club borghettino, è servito per tuffarsi verso il futuro senza snaturarsi ma con l’obiettivo di fare bene e non sfigurare.

Sono state tante le ufficialità comunicate nelle ultime settimane (ieri è stato il turno di Carlo Cabiati), mentre ieri sera c’è stata la prima uscita pre campionato al “Merlo” contro il Ceriale. Le indicazioni arrivate sono sicuramente positive: una squadra “spregiudicata”, verticale con voglia di stupire.

E il primo ad essere stupito è proprio Perrone: “Abiamo tenuto botta, avendo le nostre occasioni contro una squadra di Promozione. Io sono stupefatto perché, onestamente, non pensavo potessimo andare così bene, considerando il carico di lavoro che stiamo affrontando. Anche oggi eravamo pesanti sulle gambe, però i ragazzi hanno risposto bene. Siamo andati bene per circa 40 minuti complessivi della partita e in quel periodo siamo stati ottimi. Il nostro cavallo di battaglia è la determinazione. Sono ragazzi che lavorano con noi da dieci giorni, quindi hanno un forte carico fisico: infatti lo abbiamo un po’ pagato. Però sono contentissimo, veramente soddisfatto“.

Sul campionato: “Sarà veramente durissimo, ci sono molte squadre attrezzate per vincere. Indubbiamente noi potremo fare la nostra parte, con i nostri mezzi. Stiamo lavorando bene, ci siamo mossi per trovare 4-5 elementi perché riteniamo di avere già una buona rosa fin dall’anno scorso. Abbiamo perso qualche ragazzo che è andato in categoria superiore e questo ci fa molto piacere. Abbiamo cercato qualche giocatore di esperienza, qualche ragazzo che possa innalzare il valore del gruppo, ma sappiamo già di avere un buon gruppo: stanno lavorando tantissimo, lavorano bene e crediamo di poter fare un buon campionato. A volte il nostro modo di essere può sembrare superficiale, visto che facciamo tutto praticamente a costo zero, ma non è così: dietro abbiamo una società che lavora benissimo. Come detto prima, abbiamo fatto quattro innesti e stiamo ancora lavorando, perché ci teniamo a fare bene anche in questo campionato, cercando di raggiungere la salvezza il prima possibile e, se possibile, ottenere qualcosa in più. Conosciamo bene i nostri obiettivi, le nostre opportunità e possibilità. Simone (Rattalino ndr) l’anno scorso ha fatto un buon lavoro, la sua assenza ci è dispiaciuta e abbiamo cercato la soluzione migliore per proseguire quel percorso, mantenendo i nostri obiettivi. Facciamo giocare molti giovani: per noi è importante far crescere i ragazzi, avere fiducia in loro e darci la possibilità di giocare a calcio“.

Formazioni Borghetto