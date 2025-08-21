Borghetto: il 22 agosto in piazza Marinai “Aquarela do Brasil”, concerto di musica brasiliana bossanova

Borghetto Santo Spirito. Un viaggio sonoro tra i colori e le atmosfere del Brasile, venerdì 22 agosto alle 21.30 in piazza Marinai d’Italia a Borghetto Santo Spirito: “Aquarela do Brasil” sarà un omaggio alla musica brasiliana ed in particolare alla bossanova, genere raffinato ed intramontabile che ha saputo conquistare il mondo con le sue sonorità calde e coinvolgenti.

Il quintetto, formato da Simona Briozzo (voce), Marco Cravero (chitarra), Giovanni Aquilino (flauto traverso), Luciano Puppo (contrabbasso) e Gianluca Gilardi (batteria e percussioni), proporrà un repertorio che spazierà dai grandi classici fino a brani meno noti, ma altrettanto affascinanti, in un’atmosfera elegante e suggestiva.

Nata alla fine degli anni ’50, la bossanova fonde gli elementi tradizionali della samba con influenze jazzistiche, dando vita ad un linguaggio musicale caratterizzato da ritmi sincopati, melodie morbide ed armonie sofisticate. Un genere che non conosce tempo e che ancora oggi affascina per la sua modernità e intensità emotiva.