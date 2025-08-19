Borghetto, concluso il trasferimento degli ospiti dell’Istituto Medico Psicopedagogico alla “Monsignor Pogliani” di Loano

Loano. Si è concluso oggi il trasferimento degli ospiti dall’Istituto Medico Psicopedagogico di Borghetto Santo Spirito al presidio riabilitativo “Monsignor Pogliani” di Loano.

Come comunicato dall’Asl2, gli ospiti si sono inseriti nella nuova struttura in un clima “estremamente sereno e accogliente, accompagnati dal personale dedicato, che ha seguito con attenzione ogni fase del passaggio per garantire continuità assistenziale, sicurezza e benessere”.

Per assicurare un’integrazione graduale e rispettosa delle esigenze individuali, Asl ha previsto un periodo di gestione diretta per cui, per i prossimi sei mesi i pazienti saranno seguiti dal personale dell’Azienda, con l’obiettivo di rendere progressivo e il più possibile sereno l’inserimento nella nuova struttura.

“Questo percorso, articolato e complesso, si è sviluppato attraverso un confronto costante e trasparente con le famiglie e il personale in servizio. Ogni azione è stata spiegata e discussa con la massima apertura possibile, nella consapevolezza che il tema tocca ambiti profondamente sensibili”.

La direzione di Asl 2 e l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò rivolgono “un sentito ringraziamento agli operatori che, con professionalità, dedizione e sensibilità, hanno reso possibile questo delicato passaggio, garantendo assistenza e vicinanza continua agli ospiti”.