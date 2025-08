Borghetto, Andrea Piazza alla guida della nuova seconda squadra: “Tanto entusiasmo. Mi aspetto una grossa mano da Luca Carta che sarà anche mio collaboratore”

Borghetto Santo Spirito. Nasce il progetto della seconda squadra. Questa l’ultima novità del Borghetto che ha comunicato anche il nome dell’allenatore: sarà Andrea Piazza, reduce dall’esperienza in Juniores, a guidare la nuova squadra che disputerà il campionato di Seconda Categoria.

Un’avventura stimolante per tanti ragazzi giovani ma anche per lo stesso tecnico granata alla prima esperienza da allenatore di una Prima Squadra: “Ho tanto entusiasmo e non vedo l’ora di cominciare. Con la società è nato tutto in modo semplice: mi è stato chiesto se avessi voglia e piacere di partecipare a questo progetto, anche alla luce del contributo che penso di aver dato lo scorso anno. Da calciatore ho giocato qualche anno tra i grandi, ma ho dovuto smettere presto. A 24 anni già allenavo, come collaboratore di Davide Torregrossa ed è grazie a lui che ho iniziato. Sono solo da un anno a Borghetto ma ho trovato un ambiente familiare, dove si può lavorare e confrontarsi in modo sereno, cosa che oggi si sta perdendo in un calcio dove si vuole sempre tutto e subito”.

L’idea di avviare questa iniziativa è partita da una volontà principale: “Quando si parla di far giocare i giovani, spesso si promette ma poi non si fa davvero. Invece qui ci sono le condizioni per farlo: partiamo da una base solida, la squadra dell’anno scorso, e affrontiamo un campionato vero. L’idea della seconda squadra nasce proprio da qui: offrire ai giovani un vero percorso. La Juniores è un limbo: non sei ancora pronto per la prima squadra, ma nemmeno troppo distante. Questa seconda squadra può essere uno step intermedio per farli crescere, dar loro minutaggio, metterli in condizione di salire stabilmente in Prima Squadra”.

“La squadra sarà composta dal gruppo Juniores dell’anno scorso, più alcuni ragazzi giovani volenterosi e qualche innesto più esperto – annuncia Piazza -. Uno di questi è Luca Carta, che sarà anche mio collaboratore: da lui mi aspetto una grossa mano, sia in campo che fuori. La sua esperienza sarà preziosa nei momenti difficili”.

Sul campionato: “Non abbiamo ancora l’ufficialità del girone ma mi sembra un torneo equilibrato. Vedremo come verrà composto, ma credo sarà un bel campionato e noi possiamo dire la nostra“. Sul suo modo di interpretare il calcio: “Il mio punto primario è cercare di far divertire. Se riesco a farlo ho raggiunto il mio obiettivo. Poi al di là del modo di giocare, sono una persona che vuole concedere meno spazi ma a cui piace tanto stare all’attacco“.

Un rapporto di stima lo lega con Edy Perrone, allenatore e punto di riferimento per il club granata: “Posso dire solo cose positive. Prima ancora che un dirigente e allenatore è una persona disponibile, che ascolta e ti aiuta a capire. Lo ringrazio, insieme alla società, per avermi affidato questa responsabilità. La collaborazione con la Prima Squadra sarà fondamentale. Il nostro obiettivo è far crescere questi ragazzi, prepararli per fare il salto. Chi gioca meno in prima potrà dare una mano a noi, portando esperienza. Chi dimostrerà di meritare, avrà la possibilità di salire. La sinergia sarà totale“.