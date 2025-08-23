Boissano. Si è tenuta ieri sera a Boissano la finale regionale di Miss Italia per il titolo di Miss Eleganza 2025 e Miss Rocchetta e Bellezza 2025.

Ha vinto il titolo di Miss Eleganza 2025 Sofia Brixel, 22enne di Genova laureata in scienze della comunicazione. Ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza 2025 Margherita Coari, 19enne di Genova.

Le due ragazze concorreranno per il titolo di Miss Liguria 2025 e accederanno alle prefinali nazionali di settembre nelle Marche e alla finalissima del 29 agosto a Sanremo.

Una serata di spettacolo, magia e tante emozioni, grazie all’interpretazione dell’attore, doppiatore e (in questa occasione) presentatore Andrea Beltramo, che è stato protagonista di un monologo dedicato alla violenza sulle donne. Le ragazze in gara hanno realizzato una coreografia con abito rosso e ognuna di loro trasmesso al pubblico il segnale di “aiuto e pericolo”. Le ragazze hanno sfilato con abiti da sogno e portato in scena un musical degli anni ’70 sotto la regia musicale di Tony Brera. Ad affiancare Andrea Beltramo la simpatica e vulcanica Elena Pochettino.

Ospite della serata la bellissima velina mora di “Striscia la notizia” Beatrice Coari.

A Boissano per la finale regionale di Miss Eleganza

Mirella Rocca, esclusivista della Regione Liguria Piemonte e Valle D’Aosta, si dice molto soddisfatta del percorso Ligure, che mai come quest’anno ha raggiunto il boom di iscrizioni di splendide ragazze provenienti da tutta la Liguria: “Sono felicissima che per il terzo anno consecutivo siamo tornati a Boissano, ringrazio il sindaco Paola De Vincenzi e il presidente della Proloco Andrea Roagna e tutti i collaboratori, che hanno fortemente voluto Miss Italia e come ogni anno collaborano per la buona riuscita dell’evento. Grazie a tutti”.