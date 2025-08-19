Bob Sinclar fa ballare Alassio: il dj e producer protagonista a Le Vele

Alassio. Grande attesa per la serata di oggi (19 agosto), che vedrà salire in consolle alla discoteca Le Vele di Alassio Bob Sinclar, rinomato dj e producer di fama mondiale, che ha dato vita a singoli senza tempo come, tra gli altri, “World, Hold On”, “Rock This Party”, “Love Generation”.

La serata prenderà il via già alle 19 con la musica live, per poi entrare nel vivo a partire dalle 23.

L’evento prevede, oltre al main guest Bob Sinclar, la partecipazione del dj Francis Key. Per l’occasione, è stato stabilito un abbigliamento elegante.

L’accesso è riservato a un pubblico maggiorenne, sia per le donne che per gli uomini, e sarà consentito solo su prenotazione.

Per facilitare l’arrivo al locale, Le Vele ha messo a disposizione dei partecipanti un servizio navetta gratuito che partirà dalla stazione ferroviaria di Alassio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri: +39 327 97 20 920 e +39 328 28 28 721.