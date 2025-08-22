  • News24
Biodiversità, torna il grifone nelle alpi liguri. Piana: “Un successo dovuto all’impegno e agli investimenti del parco”

"Con la sua spettacolare apertura alare che sfiora i tre metri, il grifone è tornato a veleggiare sulle Alpi Liguri, regalando immagini di grande suggestione"

palazzo regione

Regione. “Con la sua spettacolare apertura alare che sfiora i tre metri, il grifone è tornato a veleggiare sulle Alpi Liguri, regalando immagini di grande suggestione. Vederlo volteggiare sopra le cime del Ponente ligure non è solo un’emozione per chi percorre i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, ma anche un segnale tangibile di come la natura possa tornare a prosperare laddove trova spazi idonei e ben tutelati. Un risultato concreto nella difesa della biodiversità – dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e alla Biodiversità, Alessandro Piana.

Un tempo scomparso da queste aree, il grifone (Gyps fulvus) è tornato a popolare i cieli del Ponente ligure grazie a un processo naturale di ricolonizzazione e a progetti di reintroduzione avviati nei Paesi confinanti. La sua presenza contribuisce a mantenere gli ecosistemi in equilibrio: a differenza di aquile e falchi, infatti, si nutre esclusivamente di carcasse animali, prevenendo la diffusione di malattie e svolgendo un ruolo ecologico insostituibile.

“L’immagine del grifone che domina i cieli liguri – conclude Piana – testimonia che gli investimenti e l’impegno messi in campo per i parchi e la biodiversità stanno dando frutti tangibili. Il Parco delle Alpi Liguri si conferma un laboratorio di biodiversità, capace di offrire esperienze uniche a cittadini ed escursionisti e di restituire alle comunità locali un valore aggiunto in termini ambientali, culturali ed economici”.

