Bimbo ferito da un cane sui sentieri tra Toirano e Balestrino: soccorso da Grifo e trasferito al Gaslini

Toirano. E’ stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova il bimbo di due anni e mezzo che, questo pomeriggio, è stato ferito al viso da un cane nella zona tra Toirano e Balestrino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 lungo un sentiero tra le due località della Val Varatella. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Loano, i vigili del fuoco di Albenga ed il soccorso alpino.

Stando a quanto riferito, il bimbo sarebbe rimasto ferito sopra un occhio e perciò il personale sanitario ha ritenuto necessario richiedere il supporto dell’elicottero Grifo, che ha trasferito il bimbo in codice rosso all’ospedale pediatrico genovese.