Basket, torna a Loano il Torneo dell’Amicizia con squadre femminili over

Loano. Il 30 e 31 agosto al PalaGarassini di Loano si terrà la seconda edizione del Torneo dell’Amicizia, evento di sport e solidarietà promosso dall’Ad Pallacanestro Loano in collaborazione con l’Asd Over Sport Italia e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione vedrà scendere in campo le squadre di basket femminile Over 55 e Over 60+ per due giorni di basket “tutto in rosa” con la partecipazione di squadre nazionali ed internazionali.

“Il filo conduttore del torneo saranno i valori che lo sport rappresenta in ogni sua forma: il rispetto delle regole, la condivisione degli intenti e il fair play in campo. II ‘Torneo dell’Amicizia’ vuole essere un buon viatico per sostenere lo sport nel settore femminile. L’augurio è che questi due giorni di sport siano, per tutte le atlete e le famiglie coinvolte, momenti di sana competizione, divertimento e di crescita umana oltre che sportiva”, spiegano dalla società loanese.

Al torneo prenderanno parte le atlete di Zeltenes Ladies (Lettonia), Big Basket Roma, Over Sport Italia Maxi Basketball Women 55, Venice Spritz Team e Over Sport Italia Maxi Basketball Women 60.

Sabato 30 agosto a partire dalle 14.30 si affronteranno: Lettonia e Osi 55; Osi 60 e Venezia; Roma e Lettonia; Osi 55 e Osi 60; Venezia e Roma. Domenica 31 agosto dalle 9.15 calcheranno il parquet di Loano: Lettonia e Osi 60; Roma e Osi 55; Lettonia e Venezia; Osi 60 e Roma; Osi 55 e Venezia. Alle 13 si terranno le premiazioni.

La locandina dell’evento