Baseball, la Cairese Under 15 prepara i playoff e vince il torneo di Rovigo

Rovigo. Il Baseball Cairese con al netto 5 vittorie e 2 sconfitte vince il Torneo Città di Rovigo.

Ottima la partenza dei ragazzi valbormidesi che vincono la partita di esordio con un intenso 2 a 0 sul Livorno, Il risultato matura grazie anche alla prestazione impeccabile di Sechi sul monte.

La prima gara del sabato, seconda giornata di gare, vede la selezione dell’Abruzzo sfidare i ragazzi di Cairo, ma Cionti e Raimondo in tandem spengono le mazze avversarie, mentre le valide di Anez Medina, Aiace e Beltrame spingono a casa 12 punti, senza subirne alcuno.

Altra storia quella scritta in gara 3 contro il Ronchi dei Legionari: nonostante la buona prova di Totraku e Flores sul monte, le mazze friulane hanno la meglio e l’incontro si chiude con il risultato di 10 a 5. Gara 4 si gioca contro i padroni di casa, dopo un equilibrio iniziale il Rovigo prende il largo mentre i biancorossi restano al palo, 7 a 0 per i padroni di casa il punteggio finale.

Domenica si cambia atteggiamento, è tempo di qualificazioni e finali, chiudendo al terzo posto il girone eliminatorio il primo avversario da affrontare è la Selezione dell’Abruzzo; torna in cattedra Cionti che ottiene una “shutout” (zero punti subiti), rafforzata dalla bella prova corale che esprime l’attacco con le valide di Flores, Malatesta e Sechi a cui si aggiunge il lunghissimo triplo di Anez Medina che chiude le danze sul punteggio di 7 a 0 per la Cairese.

Si giunge così alla semifinale nella quale l’avversario da battere per completare il percorso sarà il Livorno; ancora una volta è Giulio Sechi a risolvere la questione, con 6 eliminazioni al piatto, mentre in attacco le valide di Cionti, Flores, Beltrame e Aiace valgono 7 punti; (7 a 0 il punteggio finale).

Si strappa così il biglietto per la finalissima contro i padroni di casa del Rovigo; la sconfitta del giorno prima brucia ancora, ed il play ball è affidato al braccio di Anez Medina, che si fa trovare pronto giocando una partita impeccabile sul monte di lancio il partente cairese imbriglia le mazze venete mantenendo il punteggio sul 3 a 2 a favore dei biancorossi; la tensione aumenta inning dopo inning, si arriva così all’ultima ripresa: Raimondo e Flores vanno in base, Malatesta spara una bella valida e spinge Raimondo a punto e Flores in terza base, il coach del Rovigo concede la base intenzionale ad Anez Medina forzando cosi il gioco , tutte le basi sono occupate; si gioca il tutto per tutto con Flores che “Ruba Casa Base “ cogliendo di sorpresa la difesa che perde il controllo consentendo ai biancorossi di segnare i 4 punti che li rendono irraggiungibili. E’ fatta: la Cairese mette la sua firma nel palmares del torneo Città di Rovigo, ottenendo una spettacolare vittoria.

Apprezzamento per Anez Medina, premiato come miglior battitore del torneo. Soddisfazione dello staff Cairese che commenta con orgoglio: “I ragazzi sono stati spettacolari, sono cresciuti partita dopo partita dimostrando una consapevolezza inaspettata. Tutto questo ci fa ben sperare in ottica dei play-off che si giocheranno domenica prossima 31 agosto sul diamante casalingo di Cairo”.

La spedizione era composta da: nel ruolo di ricevitore Malatesta e Sechi , di prima base Totraku. Di seconda Aiace, di terza Flores, Anez Medina in interbase , In campo esterno si sono alternati Cionti, D’Onofrio, Picciotto Ettore e Picciotto Dario , Beltrame, Raimondo, Celaj (infortunato); sul monte si sono alternati: Aiace, Raimondo, Totraku . Sechi, Flores, Cionti, Anez Medina, rotazione che si è dimostrata vincente. Lo staff comprendeva Pascoli, Aiace, Sechi e Malatesta.

Domenica 31 a Cairo Montenotte si giocheranno i playoff Under 15, tre le squadre che, in un girone all’italiana, si contenderanno due posti per la seconda fase delle finali nazionali.

Cairese – Boves ore 10,00

Boves – Junior Parma ore 13,30

Junior Parma- Cairese ore 16,30

Anez Medina, miglior battitore del torneo

Il volantino dei playoff Under 15