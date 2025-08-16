  • News24
Avvistamento

Balenottera ferita al largo di Andora

L’animale presenterebbe profonde lesioni sul dorso, probabilmente provocate dall’elica di un’imbarcazione. Segnalazioni alla Capitaneria

Andora. Spettacolo insolito quello che si è presentato davanti ai passeggeri di una motonave salpata da Andora per un’uscita di whale watching: una balenottera comune è stata avvistata con gravi ferite sul dorso.

Le ferite potrebbero essere state causate da un impatto con un’imbarcazione. Nonostante le condizioni critiche, il cetaceo era ancora vivo e alternava immersioni a momenti in superficie.

La Capitaneria di Porto è già stata allertata e ha invitato  i diportisti a segnalare eventuali avvistamenti.

Secondo i ricercatori dell’Istituto Tethys, non è purtroppo un caso isolato: numerosi capodogli e balenottere mostrano cicatrici compatibili con collisioni con navi o motoscafi.

