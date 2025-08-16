Balenottera ferita al largo di Andora

Andora. Spettacolo insolito quello che si è presentato davanti ai passeggeri di una motonave salpata da Andora per un’uscita di whale watching: una balenottera comune è stata avvistata con gravi ferite sul dorso.
Le ferite potrebbero essere state causate da un impatto con un’imbarcazione. Nonostante le condizioni critiche, il cetaceo era ancora vivo e alternava immersioni a momenti in superficie.
La Capitaneria di Porto è già stata allertata e ha invitato i diportisti a segnalare eventuali avvistamenti.
Secondo i ricercatori dell’Istituto Tethys, non è purtroppo un caso isolato: numerosi capodogli e balenottere mostrano cicatrici compatibili con collisioni con navi o motoscafi.