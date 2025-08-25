Bagnino trovato ubriaco e sotto effetto di stupefacenti a Finale: intervento della polizia locale

Finale Ligure. Doppio intervento della Polizia Locale di Finale Ligure, per una violenta lite in spiaggia e, successivamente, per un furto. Due le persone denunciate.

Nel primo caso gli agenti hanno dovuto sedare un violento alterco scoppiato presso un tratto di spiaggia di FinalPia, protagonisti un assistente bagnanti e un gruppo di persone presenti in spiaggia; sorprendentemente il più esagitato era proprio il bagnino, che non ha esitato a prendere a male parole anche il personale di polizia giunto sul posto. Proprio l’atteggiamento sopra le righe dell’uomo ha insospettito gli agenti che, anche per salvaguardare la sicurezza delle persone in mare, hanno deciso di sottoporre l’assistente bagnati ad accertamenti non invasivi, trovandolo in stato di ebbrezza e positivo anche agli stupefacenti.

È stata pertanto richiesta l’immediata sostituzione sul trespolo con altro personale, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza privata e minacce, con possibilità che le ipotesi di reato possano anche allargarsi nel caso i privati decidessero di sporgere querela; oltre alla Procura della Repubblica sono stati notiziati dei fatti la Guardia Costiera e il datore di lavoro del bagnino.

Nel secondo caso gli uomini del comando finalese hanno rintracciato il responsabile di furto di un portafogli commesso pochi minuti prima ai danni di un commerciante del centro di Finale Marina; alla vista della polizia locale il giovane si è dato ad una fuga precipitosa, travolgendo anche una persona fortunatamente senza particolari conseguenze, per essere raggiunto e fermato poco dopo nei pressi della caserma della Guardia di Finanza.

Trasferito presso gli uffici di Via Ghiglieri, l’uomo, un venticinquenne nord africano, è stato dapprima condotto presso la Questura per il fotosegnalamento e la compiuta identificazione, quindi denunciato a piede libero per furto.