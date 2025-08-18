Avvocatura infermieri Savona, il dottor Antonio Flaminio nominato segretario provinciale

Savona. È stato nominato dott. Antonio Flaminio nuovo Segretario Provinciale dell’Associazione Avvocatura degli Infermieri (A.A.D.I.) per la provincia di Savona.

L’A.A.D.I., costituita ai sensi dell’art. 39 della Costituzione come Organizzazione Sindacale, nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito professionale la figura dell’infermiere, ponendo fine alle logiche di sfruttamento e demansionamento che troppo spesso hanno caratterizzato il settore sanitario.

“La nostra missione – dichiara il dott. Antonio Flaminio – è quella di tutelare la dignità e i diritti della professione infermieristica, opponendoci a ogni forma di mobbing, vessazione, discriminazione e demansionamento. L’infermiere non è un ausiliario, non è un servo: è un professionista intellettuale che merita rispetto, come sancito dagli artt. 2103 C.C. e 52 del D.Lgs. 165/2001. Il nostro sindacato nasce per garantire agli infermieri strumenti concreti di difesa e di partecipazione attiva alla vita professionale e istituzionale”.

L’A.A.D.I. si distingue da altre sigle sindacali per l’approccio giuridico alle problematiche della categoria, attraverso un costante studio della legislazione e della giurisprudenza sanitaria, e con il supporto di avvocati convenzionati in tutta Italia. Un patrimonio di conoscenze arricchito dalla Biblioteca di Diritto Infermieristico (BDI), considerata da giuristi e accademici uno strumento innovativo e rivoluzionario a disposizione degli operatori sanitari.

Con la nomina del dott. Antonio Flaminio, l’A.A.D.I. intende rafforzare la propria presenza sul territorio savonese, promuovendo un sindacalismo nuovo, unitario e competente, capace di dare voce agli infermieri e di difenderne i diritti sul posto di lavoro e davanti alle istituzioni.

“Gli infermieri sono l’A.A.D.I. – l’A.A.D.I. sono gli infermieri: con questo principio l’associazione guarda al futuro, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida a tutela della categoria”, conclude.