Liguria. Le previsioni sul traffico sulle strade e autostrade della Liguria per oggi e i prossimi giorni parlano chiaro: tre giorni, dal 16 al 18 agosto compreso, da “bollino rosso” – questa volta non per il caldo – ma per la situazione della viabilità.

Oggi, sabato 16, ma anche domani e persino lunedì (per chi pensava potesse essere una partenza intelligente) si prospetta traffico molto intenso con possibili code, soprattutto nelle ore del mattino e del pomeriggio, con un lieve miglioramento verso sera.

I rientri saranno la principale fonte di congestione – tenendo conto anche degli sbarchi dai traghetti in porto a Genova – mentre le partenze verso le coste godranno di condizioni più favorevoli, in particolare nel pomeriggio e in serata.

Le previsioni di traffico sulle autostrade della Liguria

Le previsioni del traffico sulle autostrade e strade della Liguria per il weekend successivo al Ferragosto indicano flussi molto intensi, in particolare lungo le direttrici principali come l’A10 Genova–Ventimiglia, l’A12 Genova–La Spezia, la A26 Genova Pra’ – Gravellona e la A6 Torino–Savona.

Nel corso della giornata di oggi, sabato 16 agosto, è atteso un importante volume di veicoli fin dal mattino, con condizioni critiche soprattutto in direzione del mare: si tratta delle ultime partenze legate alle vacanze estive, concentrate verso la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante.

Attenzione, però, anche alla A7 in direzione sud: a Busalla, per lavori allo svincolo, è in atto un restringimento di carreggiata e la chiusura del casello per chi da Milano viaggia verso Genova. Questo potrebbe provocare code nelle ore in cui quella tratta è maggiormente presa d’assalto per i movimenti in direzione dei varchi portuali.

Secondo Autostrade per l’Italia si prevede il bollino rosso nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio la situazione tenderà ad alleggerirsi, pur restando intensa per i rientri. In serata, la circolazione potrebbe tornare quasi normale. Tuttavia, i flussi in ingresso verso la Liguria rimarranno sostenuti per tutta la giornata e il traffico di rientro dalle località balneari verso Piemonte e Lombardia sarà particolarmente congestionato.

La giornata di domenica 17 agosto

Per quanto riguarda le previsioni di traffico sulle autostrade della Liguria, la giornata di domenica 17 agosto si preannuncia leggermente più equilibrata. Le partenze verso il mare diminuiranno, rendendo il traffico del mattino quasi gestibile lungo le principali arterie, mentre la criticità maggiore sarà data dai rientri: chi si sposterà dalle località balneari liguri verso l’entroterra, Milano o Torino incontrerà code per gran parte della giornata.

La A10 sarà la tratta più complicata, soprattutto nel tratto tra Savona e Genova, così come la A12 da Chiavari verso Genova, specialmente nel pomeriggio. Alcuni operatori, come Autostrade per l’Italia, ipotizzano un graduale miglioramento a partire dalle ore serali, quando la circolazione dovrebbe diventare più fluida. In generale la domenica continua a essere segnalata con un quadro da bollino arancione per chi parte e da bollino rosso per chi rientra.

Possibili code anche lunedì 18 agosto 2025

Lunedì 18 agosto 2025 sarà un’altra giornata da bollino rosso, in particolare per il traffico di ritorno verso le città del Nord. Con la ripresa delle attività lavorative e le riaperture di uffici, il flusso di rientro interesserà già le prime ore del mattino, con traffico intenso su A7, A10 e A12 in direzione Milano e Alessandria.

Soltanto in serata si prevede un miglioramento più evidente, grazie all’esaurimento dei rientri post-weekend. Le famiglie che rientrano nelle città lombarde e piemontesi contribuiranno ad appesantire le tratte interne e i caselli principali come quello di Genova Ovest, Pra’, Savona e Nervi. Per chi dovrà spostarsi in Liguria, le ore più favorevoli resteranno quelle del tardo pomeriggio e della sera.

Occhio anche sulla rete Anas

Anche sulla rete Anas il traffico è in costante aumento. Non mancheranno gli ultimi vacanzieri diretti verso mete più lontane, ma oggi, sabato 16, e domani, domenica 17 agosto sono previsti i primi rientri.

Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas, nel weekend sono stimati 12 milioni e 210mila spostamenti di autoveicoli su tutto il territorio nazionale.

Per gestire l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridotto i cantieri: fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti è previsto sia oggi, dalle 8 alle 16, sia domenica 17 agosto dalle 7 alle 22.

In strada, Anas garantisce la presenza di circa 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico, di esercizio e delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per monitorare il traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Gli automobilisti sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti, evitare le fasce orarie di maggiore traffico e seguire gli aggiornamenti in tempo reale per ridurre eventuali disagi durante il ponte di Ferragosto.