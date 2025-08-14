Autorità Portuale, i sindaci del “tavolo del porto” scrivono a Paroli: “Con Lei si potrà aprire un percorso nuovo volto a costruire un sistema coeso”

Savona/Vado Ligure. “Abbiamo appreso della nomina del dottor Paolo Piacenza a Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, nonchè letto le sue ultime dichiarazioni rispetto al fatto che Piacenza continuerà, almeno nel breve, a svolgere le sue attuali funzioni di segretario generale presso AdSP del Mar Ligure Occidentale. Nell’augurare buon lavoro al dottor Piacenza per il prestigioso incarico che ne valorizza le qualità, comprendiamo che, qualora la sua nomina a Commissario dovesse passare da incarico temporaneo a incarico di lungo periodo, lei dovrà procedere ad effettuare una nuova e diversa nomina di segretario generale”. Con queste parole inizia la lettera scritta dai sindaci di Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Albissola Superiore, Bergeggi e Quiliano.

“Data l’importanza di tale decisione per il futuro del nostro porto – proseguono -, abbiamo ritenuto di scriverle questa missima, sottoscritta dagli enti locali che, come noto, compongono il tavolo del porto, per rappresentare il pensiero non solo nostro ma di tutto il cluster portuale savonese e di tutti i soggetti afferenti agli scali di Savona e Vado”.

“Poichè abbiamo apprezzato le sue ultime dichiarazioni rilasciate nei diversi incontri avvenuti a Savona, nelle quali ha dimostrato di avere una chiara visione della complessità del nostro sistema portuale, caratterizzato dalla necessità di valorizzare tutti gli scali che lo compongono e manifestato la volontà di un’azione dell’ente improntata al necessario rinnovamento, anche sotto il profilo dell’organizzazione, riteniamo importante che Lei effettui la nomina, nel pieno esercizio delle sue prerogative, individuando una persona di sua fiducia, che sappia attuare la sua visione di sistema degli scali di Genova, Savona e Vado ed abbia le necessarie caratteristiche di competenza ed esperienza in modo da poter avviare fin da subito l’importante opera di rilancio e rinnovamento che lei si è proposto trovano la nostra piena condivisione e appoggio”.

“Siamo infatti certi che con Lei si potrà aprire un percorso nuovo, volto a costruire un sistema coeso, capace di operare come una vera piattaforma logistica integrata e competitiva a livello europeo e la nomina del Segretario Generale è fondamenale in questa prospettiva”, concludono.