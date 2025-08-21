Auto si ribalta a Tovo San Giacomo, intervengono vigili del fuoco e personale sanitario

Tovo San Giacomo. Poco prima delle 18.30 di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti a Tovo San Giacomo, lungo la strada provinciale per Bardino Vecchia, per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un’autovettura condotta da un giovane poco più che maggiorenne.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente era già fuori dal veicolo e ne è uscito illeso. Nessun altro mezzo o persona risulta coinvolto.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al riposizionamento dell’automobile sulle proprie ruote, consentendo la ripresa della normale viabilità dopo alcuni iniziali disagi.

Sul posto anche i militi della Croce Rossa di Loano per l’assistenza al conducente e i carabinieri per i rilievi di competenza.