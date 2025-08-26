Auto ribaltata a Capo Noli, soccorso il conducente: disagi sull’Aurelia

Oggi, poco prima delle ore 16:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti sulla via Aurelia, in corrispondenza delle curve di Capo Noli, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

All’arrivo della squadra, il conducente era già stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ambulanza. Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca di Noli e il 118: il conducente, dopo le prime cure, è stato trasferfito presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: non ha riportato gravi traumi o ferite significative.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere l’auto, che si trovava ribaltata su un fianco, nella posizione di sicurezza, proseguendo con l’azione di bonifica lungo la carreggiata. Secondo le prime informazioni, nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nel tratto viario interessato dal sinistro.

Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso: presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, rimasta bloccata a seguito del ribaltamento della vettura.

Restano da appurare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.