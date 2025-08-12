Auto in fiamme a Cisano sul Neva: in azione i vigili del fuoco

Cisano sul Neva. L’allarme è scattato alle 14.00 circa di oggi, con una vettura in transito sulla Sp 582, nel comune di Cisano sul Neva, che ha preso fuoco.

Nessuna conseguenza per il conducente alla guida della vettura, che ai primi segnali del principio di incendio con il fumo sprigionato dal mezzo, ha abbandonato il veicolo, chiamando i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento albenganese, che hanno provvceduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme e all’azione complessiva di messa in sicurezza.

Qualche disagio alla viabilità nel tratto interessato, in attesa del completamento dell’intervento da parte dei pompieri.

Restano ancora da accertare le cause esatte che hanno provocato il rogo.