  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Normalità

Auto contro una sbarra: si sblocca il “nodo” treni, la circolazione ferroviaria torna regolare

È rimasta interdetta dalle 18,20 alle 18,50

Savona: ragazzo derubato sul treno, rincorre il ladro e lo blocca nel bagno, poi lo grazia
Foto d'archivio

Loano-Pietra. Si è sbloccato in serata il “nodo” relativo ai treni, rimasti invischiati in diversi rallentamenti causati dalla rottura del passaggio a livello di viale Martiri della Libertà. Protagonista, in negativo, suo malgrado, un automobilista che ha urtato e abbattuto una sbarra.

La circolazione ferroviaria, infatti, che ha subito uno stop a partire dalle 18,20 è ritornata regolare pochi minuti prima delle 19, alle 18,50. 

Il passaggio a livello danneggiato è stato messo in sicurezza, permettendo ai convogli di ricominciare a procedere regolarmente. 

Durante il lavoro dei tecnici, infatti, tante persone ignare dell’accaduto stavano comunque attraversando i vari passaggi a livello tra Loano e Pietra, andando incontro ad un potenziale pericolo non indifferente.

Per questo motivo, durante le operazioni di ripristino della circolazione, a tutti i convogli in transito nei due Comuni è stato dato ordine di procedere “a passo d’uomo” (una velocità di circa 30 km/h) per evitare eventuali incidenti. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.