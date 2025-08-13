Auto contro una sbarra: si sblocca il “nodo” treni, la circolazione ferroviaria torna regolare

Loano-Pietra. Si è sbloccato in serata il “nodo” relativo ai treni, rimasti invischiati in diversi rallentamenti causati dalla rottura del passaggio a livello di viale Martiri della Libertà. Protagonista, in negativo, suo malgrado, un automobilista che ha urtato e abbattuto una sbarra.

La circolazione ferroviaria, infatti, che ha subito uno stop a partire dalle 18,20 è ritornata regolare pochi minuti prima delle 19, alle 18,50.

Il passaggio a livello danneggiato è stato messo in sicurezza, permettendo ai convogli di ricominciare a procedere regolarmente.

Durante il lavoro dei tecnici, infatti, tante persone ignare dell’accaduto stavano comunque attraversando i vari passaggi a livello tra Loano e Pietra, andando incontro ad un potenziale pericolo non indifferente.

Per questo motivo, durante le operazioni di ripristino della circolazione, a tutti i convogli in transito nei due Comuni è stato dato ordine di procedere “a passo d’uomo” (una velocità di circa 30 km/h) per evitare eventuali incidenti.