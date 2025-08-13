  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Record negativo

Auto contro una sbarra: a Loano bloccati tutti e sette i passaggi a livello, Aurelia in tilt e treni in ritardo

Il veicolo ha abbattuto la sbarra. Si tratta di un “record” negativo per la città loanese, alle prese con l’ennesimo episodio simile

Ferrovia binari treni treno loano giorno
Foto d'archivio

Loano. Nel tardo pomeriggio di oggi, in viale Martiri della Libertà a Loano, un’auto ha urtato e abbattuto una sbarra del passaggio a livello.

Si tratta dell’ennesimo episodio simile nello stesso punto.

Per motivi di sicurezza, RFI ha bloccato temporaneamente tutti e sette i passaggi a livello della città.

La situazione è diventata subito difficile, con corso Roma chiuso per la Festa delle Basüe, il traffico si è riversato sulla via Aurelia, quasi paralizzata. 

Al momento l’unico accesso a corso Europa resta il sottopassaggio di via Genova. L’incidente sta causando ulteriori rallentamenti alla circolazione dei treni (con ritardi di quasi un’ora) e inevitabili ingorghi.

Questo episodio riaccende il dibattito sullo spostamento a monte della ferrovia: i passaggi a livello, infatti, tagliano in due la città e ogni guasto o incidente crea gravi disagi alla circolazione. Inoltre, solo pochi giorni fa, sulla pagina Facebook “Polizia Locale Riviera Ponente” era stato pubblicato un post su come comportarsi ai passaggi a livello.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.