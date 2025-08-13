Auto contro una sbarra: a Loano bloccati tutti e sette i passaggi a livello, Aurelia in tilt e treni in ritardo

Loano. Nel tardo pomeriggio di oggi, in viale Martiri della Libertà a Loano, un’auto ha urtato e abbattuto una sbarra del passaggio a livello.
Si tratta dell’ennesimo episodio simile nello stesso punto.
Per motivi di sicurezza, RFI ha bloccato temporaneamente tutti e sette i passaggi a livello della città.
La situazione è diventata subito difficile, con corso Roma chiuso per la Festa delle Basüe, il traffico si è riversato sulla via Aurelia, quasi paralizzata.
Al momento l’unico accesso a corso Europa resta il sottopassaggio di via Genova. L’incidente sta causando ulteriori rallentamenti alla circolazione dei treni (con ritardi di quasi un’ora) e inevitabili ingorghi.
Questo episodio riaccende il dibattito sullo spostamento a monte della ferrovia: i passaggi a livello, infatti, tagliano in due la città e ogni guasto o incidente crea gravi disagi alla circolazione. Inoltre, solo pochi giorni fa, sulla pagina Facebook “Polizia Locale Riviera Ponente” era stato pubblicato un post su come comportarsi ai passaggi a livello.