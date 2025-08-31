Auto cappottata a Casanova Lerrone, intervento dei Vigili del Fuoco di Albenga

Casanova Lerrone. Auto si cappotta e finisce in una fascia a bordo strada: intervengono i Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga poco dopo le ore 18 di oggi, in Borgata Trevo.

L’incidente stradale ha visto coinvolto un mezzo alimentato a gasolio, e per fortuna gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente e non hanno riportato gravi conseguenze.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, collaborando con il personale del 118 intervenuto sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte.