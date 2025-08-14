Attrezzatura da pesca posizionata nella zona di balneazione: rimosse dalla guardia costiera e un peschereccio, accertamenti in corso

Savona. Durante la mattinata odierna la motovedetta CP 863 impegnata in attività di vigilanza in mare lungo il litorale savonese, ha rinvenuto attrezzatura da pesca posizionata anche nella zona riservata alla balneazione e priva della dovuta segnalazione diurna e notturna ovvero di bandierine e segnalamenti luminosi.

L’attrezzatura da pesca consistente in numerosi attrezzi fissi, cosidette “nasse”, occupava una distesa lineare di mare di circa 300 metri.

Le nasse sono state rimosse, con l’ausilio della preziosa collaborazione di un peschereccio locale, in quanto costituivano un reale pericolo per la balneazione e per la navigazione dei natanti nelle limitrofe aree consentite.

Per recuperare l’attrezzatura è stato necessario anche l’intervento di un mezzo antinquinamento della ditta Transmare srl.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme in materia di pesca marittima e dell’ordinanza di sicurezza balneare.

Sono in corso accertamenti al fine di risalire agli autori della violazione delle leggi sulla pesca marittima.

In aggiunta personale dipendente, coadiuvato dalla polizia locale, impegnato lungo il litorale di giurisdizione ha posto sotto sequestro amministrativo attrezzature balneari e piccole imbarcazioni che occupavano parte della spiaggia di Finale Ligure località Varigotti in violazione del Regolamento comunale.