Atletica Arcobaleno, Marco Zunino in grande forma: prove di livello agli Assoluti 2025

Da Caorle, sede dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti, arrivano gli squilli di un grande Marco Zunino che si conferma a livelli forse mai raggiunti sino ad oggi. Alle spalle anche la partecipazione, con ottimi riscontri, ai Campionati Mondiali Allievi di Calì, ma risaliamo a quasi 5 anni fa. A seguire molte buone gare, un impegno costante, il passaggio dai “suoi” 400 al terreno inesplorato degli 800, passando anche attraverso qualche infortunio che ha un po’ rallentato gli allenamenti. E anche il cambio di guida tecnica, dal suo “scopritore” Franco Romano a Giorgio Fazio, oggi supportato anche da Mattia Sirello. In questa stagione sicuramente molte di più le luci delle ombre, con il recente argento ai Campionati Italiani Promesse di Grosseto, sul doppio giro di pista. E, sempre sugli 800, a Caorle ha fatto sicuramente un doppio capolavoro.

Sabato in batteria una gara coraggiosa, esponendosi molto, correndo praticamente tutta la gara in corsia esterna cercando spazi che erano estremamente ridotti. E un grande rush finale che gli ha consentito di conquistare la 5° posizione unitamente all’ultimo crono utile per accedere alla finale: 1.49.09! Arriviamo quindi alla finale e qui, viene da dire, si può solo imparare, c’è veramente poco da perdere considerato che sono in gara tutti i migliori specialisti azzurri.

Marco però si trasforma. Gara molto attenta, “coperto” sino ai 500, un po’ in ritardo rispetto agli altri contendenti ma estremamente facile nell’azione di corsa. Ai 600 gioca le sue carte, supera un atleta, poi un altro e sul rettilineo finale va a caccia dell’impossibile.

Che rimane tale, perché il terzetto Tecuceanu-Pernici-Lazzaro è irraggiungibile, ma il volatone porta in dote un 4° posto che, realmente, vale oro. E la grande soddisfazione di essere riuscito a prevalere su atleti dal palmares notevole quali Barontini e Maniscalco.

Passano un paio d’ore e Marco è pronto per il tris. Va in scena la staffetta 4×400 e l’Atletica Arcobaleno è schierata con Mirko Morando, Samir Benaddi, Gabriele Bargi e, appunto, Marco Zunino. Corsia esterna nella serie meno forte, con Mirko Morand che forse rischia troppo nella prima parte di gara e finisce un po’ sulle ginocchia. Samir Benaddi corre un’ottima frazione e si riporta sotto, Gabriele Bargi fa la sua parte ma quando il testimone arriva a Marco non siamo messi così bene, in coda al gruppo. Uno start da sprinter di razza, poi una grande progressione che ci trasporta in 4° posizione con il crono conclusivo di 3.16.60 (appesantito purtroppo da 2 cambi all’esterno).

Il Team Arcobaleno chiude in 11° posizione, con la convizione di avere atleti e mezzi per ripresentarsi l’anno prossimo con ambizioni maggiori. Lo Junior Federico Vaccari, oggi 5° uomo, scalpita e con lui anche altri ragazzi “under 50” sono pronti alla staffetta del miglio.