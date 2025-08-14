Assegnazione spiaggia libera attrezzata SLA 1: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Alassio

Alassio. Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza pubblicata nella data odierna di giovedì 14 agosto, ha accolto l’appello proposto da Immobiliare Riviera S.r.l., riformando integralmente la decisione del TAR Liguria n. 600/2024.

La sentenza ha quindi confermato la legittimità nella procedura di gara indetta dal Comune di Alassio ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della navigazione per l’affidamento, dal 2024 al 2028, di otto spiagge libere attrezzate. Dunque, il Consiglio di Stato riconosce la correttezza dell’operato del Comune di Alassio, superando le contestazioni sollevate da altro operatore economico.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore agli Affari Legali Franca Giannotta dichiarano: “Siamo soddisfatti di questa sentenza del Consiglio di Stato, che riconosce ancora una volta, come nelle precedenti occasioni, il corretto operato del Comune di Alassio – che si era costituito chiedendo la riforma della sentenza del TAR e difendendo il corretto operato degli uffici – in merito all’assegnazione delle spiagge libere attrezzate, permettendo lo svolgimento di un servizio importante reso ai cittadini e ai turisti che le fruiscono”.