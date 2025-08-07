Asl2 riattiva gli Ambulatori a Bassa complessità: saranno gestiti dai Medici di Medicina generale

Savona. L’Asl2 savonese annuncia la riapertura degli Ambulatori a Bassa Complessità, dedicati al trattamento e alla soluzione di problematiche di salute minori o di lieve entità.

Gli ambulatori saranno attivi presso l’ospedale San Paolo di Savona e presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, vicino ai pronto soccorso, nelle seguenti giornate: sabato 9 agosto e domenica 10 agosto dalle 14 alle 19; venerdì 15 agosto, sabato 16 agosto e domenica 17 agosto dalle 14 alle 19.

“Questo servizio è dedicato alla gestione dei problemi sanitari non particolarmente gravi o di modesta entità, che necessitano di una ‘bassa complessità di cura’. Viene attivato, di norma, nei periodi festivi e in estate, quando si registra nella nostra regione un particolare incremento di visitatori e turisti. L’obiettivo è, da un lato, migliorare la gestione dei casi meno urgenti, dall’altro ottimizzare i flussi nei pronto soccorso evitando che i codici minori rallentino il trattamento delle emergenze più gravi” spiega Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl2.