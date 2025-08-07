  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Altre news

Asl2 riattiva gli Ambulatori a Bassa complessità: saranno gestiti dai Medici di Medicina generale

Saranno attivi presso l'ospedale San Paolo di Savona e presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

santa corona San Paolo ospedale

Savona. L’Asl2 savonese annuncia la riapertura degli Ambulatori a Bassa Complessità, dedicati al trattamento e alla soluzione di problematiche di salute minori o di lieve entità.

Gli ambulatori saranno attivi presso l’ospedale San Paolo di Savona e presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, vicino ai pronto soccorso, nelle seguenti giornate: sabato 9 agosto e domenica 10 agosto dalle 14 alle 19; venerdì 15 agosto, sabato 16 agosto e domenica 17 agosto dalle 14 alle 19.

“Questo servizio è dedicato alla gestione dei problemi sanitari non particolarmente gravi o di modesta entità, che necessitano di una ‘bassa complessità di cura’. Viene attivato, di norma, nei periodi festivi e in estate, quando si registra nella nostra regione un particolare incremento di visitatori e turisti. L’obiettivo è, da un lato, migliorare la gestione dei casi meno urgenti, dall’altro ottimizzare i flussi nei pronto soccorso evitando che i codici minori rallentino il trattamento delle emergenze più gravi” spiega Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl2.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.