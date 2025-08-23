Asl2, a Ferragosto oltre 200 accessi ai Pronto Soccorso e piena attività negli ospedali

Savona. Quelli di Ferragosto sono stati giorni particolarmente intensi per il personale dei pronto soccorso di Savona e Pietra Ligure, che hanno registrato una media quotidiana di accessi prossima (e in alcuni casi superiore) alle 200 persone.

“L’elevato afflusso, concentrato in un arco temporale ristretto, ha richiesto uno sforzo straordinario da parte delle équipe impegnate nell’accoglienza, nella valutazione e nella gestione delle urgenze”, sottolineano da Asl2.

Accanto ai pronto soccorso, l’impegno ha riguardato l’intero sistema ospedaliero e territoriale di Asl: reparti di degenza, servizi diagnostici e laboratoristici, aree di alta specialità. “Insieme al personale medico e infermieristico anche il personale tecnico, amministrativo e logistico ha assicurato il corretto funzionamento delle strutture durante i giorni festivi, tutti hanno contribuito a mantenere continuità ed efficienza, garantendo assistenza qualificata e presenza costante per la cittadinanza”.

La direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 desidera rivolgere “un sentito ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori che, con professionalità e senso di responsabilità, hanno affrontato queste giornate di lavoro particolarmente impegnative. Il loro contributo, in ogni ambito e funzione, rappresenta un patrimonio prezioso per la salute pubblica e un segno concreto della vicinanza dell’Azienda alla popolazione”.