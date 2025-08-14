Arnasco, ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile: “Necessario contenere al massimo i consumi”

Arnasco. Il Comune di Arnasco ha emesso un’ordinanza “per limitare l’uso dell’acqua potabile a causa del perdurare della siccità”. L’obiettivo è “contenere i consumi per garantire la continuità del servizio idrico a tutta la popolazione”.
Il provvedimento, firmato dopo un confronto con il gestore Servizi Comunali Associati (Sca), “ordina e raccomanda ai cittadini di utilizzare l’acqua potabile esclusivamente per fini domestici”.
L’invito è di “contenere al massimo i consumi“. Una misura “necessaria per tutelare le risorse idriche disponibili ed evitare possibili interruzioni dell’erogazione”.
