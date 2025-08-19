Arnasco, ordinanza del Comune: “Bollire l’acqua prima di berla”

Arnasco. “Utilizzare l’acqua solo dopo averla fatta bollire, se destinata all’alimentazione”. È il monito dell’ultima ordinanza emessa dal Comune di Arnasco.

Il provvedimento, stando a quanto si evince dal testo, “si è reso indispensabile a seguito di una riduzione delle risorse idriche disponibili”.

“Le criticità, – come spiegato dal Comune, – sono dovute a due fattori: un consumo d’acqua particolarmente elevato negli ultimi giorni e il guasto di alcune pompe dell’acquedotto, che ha compromesso il corretto rifornimento di diverse vasche”.

“Nonostante l’impegno dei tecnici di Sca Servizi Comunali Associati Srl e degli operatori comunali, le problematiche sulla rete idrica non sono ancora risolte”.

Le pompe danneggiate “verranno sostituite nei prossimi giorni”, ma “nel frattempo, i residenti sono invitati a rispettare le indicazioni”.