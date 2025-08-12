Armony Floor: produttore di riferimento di pavimento e parquet

Non è la quantità di prodotti in catalogo a definire la solidità di un’azienda, ma la coerenza con cui vengono progettati, realizzati e accompagnati nel tempo. Armony Floor ha costruito la propria identità industriale su questa logica: offrire parquet e pavimenti in legno che rispondano a esigenze tecniche reali, garantite da una filiera produttiva corta, diretta e completamente verificabile.

L’intero processo avviene nella sede operativa di Coriano, in Emilia-Romagna. Qui, le materie prime – importate senza intermediazioni dai Paesi d’origine – vengono lavorate e trasformate all’interno dello stabilimento. L’azienda gestisce tutte le fasi successive: lavorazione, finitura, confezionamento, logistica e consulenza. L’assenza di intermediari e subforniture consente ad Armony Floor di mantenere il pieno controllo sulla qualità dei materiali e sulle tempistiche, riducendo la distanza tra produzione e progetto.

La proposta tecnica è ampia e strutturata. Con oltre 60 referenze, il catalogo si sviluppa attorno al rovere, al bamboo e a una selezione di legni esotici pensati per applicazioni specifiche. Il sistema costruttivo comprende moduli prefinito a incastro, spina ungherese, pavimenti SPC ad alta resistenza, superfici per esterni e, per i contesti che richiedono rapidità e flessibilità di posa, il parquet flottante, apprezzato da progettisti e imprese per la sua praticità senza rinunciare alla solidità strutturale.

Armony Floor adotta un’impostazione responsabile anche sotto il profilo ambientale. Ogni pavimento è prodotto con essenze provenienti da foreste certificate. Le colle, le vernici e i trattamenti superficiali utilizzati sono formaldeide-free e conformi alle normative europee più restrittive in materia di salubrità indoor.

Il processo produttivo è studiato per minimizzare sprechi, razionalizzare i consumi energetici e favorire la durabilità del prodotto nel tempo. A supporto di questo approccio, ogni collezione è coperta da una garanzia.

Per consentire una scelta informata e tecnica, Armony Floor ha sviluppato una piattaforma digitale intuitiva e professionale. Sul sito ufficiale, www.pavimentieparquet.com, è possibile esplorare l’intera gamma disponibile, confrontare le soluzioni per destinazione d’uso, scaricare le schede tecniche e richiedere gratuitamente i campioni. La spedizione avviene entro 48/72 ore, permettendo una valutazione concreta prima della posa.

Oltre al digitale, l’azienda presidia il territorio nazionale attraverso una rete di installatori qualificati. Questo sistema consente di garantire una posa conforme alle specifiche tecniche del materiale e un’assistenza reale anche dopo l’intervento iniziale.

Lo showroom di Coriano rappresenta infine il punto di incontro tra produzione e progetto: qui privati, imprese e professionisti possono toccare con mano i materiali, ricevere supporto tecnico e confrontarsi con consulenti esperti.

Armony Floor non si limita a vendere parquet. Si propone come produttore diretto, interlocutore tecnico e fornitore affidabile per chi cerca soluzioni in legno che nascono da un metodo, non da una moda. In un mercato frammentato e spesso disintermediato, l’azienda offre un punto fermo: un sistema costruttivo fondato su coerenza, controllo e qualità.