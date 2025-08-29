Antica fiera del bestiame a Carcare, Enpa: “Saremo presenti. Assicurare, agli animali, le migliori condizioni come ombra, acqua e cibo”

Savona. Interviene l’Ente Nazionale Protezione Animali sull’Antica Fiera del bestiame in corso di svolgimento a Carcare e promette che sarà presente alla manifestazione.

“Anche quest’anno, come tutti gli anni, si terrà la fiera del bestiame di Carcare. Pur disapprovando le manifestazioni che prevedono la presenza di animali – puntualizza la presidente Silvia Santini – ci rendiamo conto che le ragioni commerciali sono più forti della sensibilità nei confronti di esseri viventi”.

Il messaggio prosegue e rimarca: “Auspichiamo che siano assicurate, agli animali, le migliori condizioni (ombra, acqua e cibo) e soprattutto che le operazioni di carico/scarico avvengano nel modo più accurato possibile, senza forzature che possano arrecare, come purtroppo già accaduto in passato, danni, anche gravi, agli animali”.

Una presenza quella dell’Ente che tutela gli animali. “Ovviamente ENPA sarà presente nel corso della manifestazione per i controlli del caso”.