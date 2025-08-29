  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rispetto e controllo

Antica fiera del bestiame a Carcare, Enpa: “Saremo presenti. Assicurare, agli animali, le migliori condizioni come ombra, acqua e cibo”

“Auspichiamo anche, e soprattutto, che le operazioni di carico/scarico  avvengano nel modo più accurato possibile, senza forzature che possano arrecare, come purtroppo già accaduto in passato, danni, anche gravi, agli animali”

Antica Fiera del Bestiame Carcare
Foto d'archivio

Savona. Interviene l’Ente Nazionale Protezione Animali sull’Antica Fiera del bestiame in corso di svolgimento a Carcare e promette che sarà presente alla manifestazione.

“Anche quest’anno, come tutti gli anni, si terrà la fiera del bestiame di Carcare. Pur disapprovando le manifestazioni che prevedono la presenza di animali – puntualizza la presidente Silvia Santini – ci rendiamo conto che le ragioni commerciali sono più forti della sensibilità nei confronti di esseri viventi”.

Il messaggio prosegue e rimarca: “Auspichiamo che siano assicurate, agli animali,  le migliori condizioni (ombra, acqua e cibo) e soprattutto che le operazioni di carico/scarico  avvengano nel modo più accurato possibile, senza forzature che possano arrecare, come purtroppo già accaduto in passato, danni, anche gravi, agli animali”.

Una presenza quella dell’Ente che tutela gli animali. “Ovviamente ENPA sarà presente nel corso della manifestazione per i controlli del caso”. 

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2025
Contrarietà
Fiera del Bestiame a Carcare, Osa lancia lo slogan: “Io non ci vado”
fiera del bestiame 2024 carcare
Tradizioni
Carcare al lavoro per la 99esima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame, dal 28 agosto si accendono “i trattori”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.