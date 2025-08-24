Andora: successo per l’ottava edizione del Carnevale Estivo Andorese

Andora. Una vera esplosione di colori, musica e allegria ha animato, ieri sera, il centro di Andora, gremito di pubblico, in occasione dell’ottava edizione del Carnevale Estivo Andorese, organizzato dal Comune di Andora e dalla Pro Loco Andora.

Il tema di quest’anno, “La Notte dei Games”, ha trasformato le vie cittadine in un grande palcoscenico dedicato al mondo dei giochi, dai videogiochi ai classici da tavolo. Le scenografie, realizzate su Ape Piaggio e piccoli autocarri, hanno incantato il pubblico lungo il percorso da Piazza Doria a Piazza Santa Maria, tra coreografie, musica e intrattenimento curato da Gianni Rossi.

Tanti applausi da parte del pubblico per tutti i gruppi partecipanti.

I vincitori: Trofeo Carnevale Estivo Andorese 2025: Cugini dell’Orto con il carro “La Tombola” con il grande bussolotto per l’estrazione dei numeri e il corteo di numeri e cartelle; gruppo più numeroso: Casa Vacanze Comune di Milano con “Giochi Riuniti” che ha dedicato la sua ape ai passatempi storici da tavolo; gruppo più originale: Andora Giovani con “Bang!” con il suo allegro Saloon western; premio miglior tecnica costruttiva: Croce Bianca con “L’Allegro Chirurgo” con la grande riproduzione di uno dei giochi più amati di sempre.

Grande entusiasmo anche per la creazione della Pro Loco Andora, campione uscente, che ha presentato un vivace carro dedicato a “Super Mario”, del Basket Andora con il mondo di Minecraft e della Palestra Now che ha portato in scena energia e coreografie country ispirate a Tomb Raider.

La serata, presentata da Gianni Rossi, si è conclusa con un’esplosione di coriandoli in Piazza Santa Maria, trasformata in una grande festa a cielo aperto.

Il Carnevale Estivo si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate andorese, capace di coinvolgere cittadini, turisti, grandi e piccoli in una notte di divertimento condiviso.