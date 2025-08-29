Andora, il 2 settembre possibili interruzioni all’erogazione dell’acqua

Andora. Rivieracqua comunica, a causa di un intervento programmato da parte di E-distribuzione sui propri impianti, martedì 2 settembre sarà interrotta la fornitura di energia elettrica che alimenta gli impianti di via del Santo, via Divizia, Tigorella e Moltedo nel comune di Andora.
Pertanto nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 15 circa potranno registrarsi diffusi cali di pressione e, localmente, transitorie interruzioni nell’erogazione dell’acqua presso le utenze site in località Moltedo, località Divizi, località Tigorella, via del Santo nel comune di Andora.
Rivieracqua provvederà a monitorare la situazione della rete acquedottistica fino al ritorno all’ordinaria gestione. La società si scusa “anticipatamente con l’Utenza, precisando trattarsi di disservizio non dipendente da Rivieracqua spa ma conseguenza di attività di terzi”.