Andora, da quest’anno la Tari si paga con PagoPA, dal 2026 si potrà ricevere la bolletta via e-mail o pec

Andora. Da quest’anno i contribuenti andoresi pagano la TARI attraverso la piattaforma PagoPA. È sufficiente inquadrare il QR code presente sul documento in fase di recapito e procedere al pagamento, anche comodamente da casa o sotto l’ombrellone, evitando code in posta o in banca. PagoPA è la piattaforma digitale che ti permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e intuitiva. Si tratta di un sistema di pagamento già noto ai cittadini, utilizzato anche per saldare multe o tasse scolastiche.

Un’ulteriore novità è prevista per il 2026: sarà possibile ricevere la bolletta via e-mail o PEC. Per attivare il servizio, basterà compilare e inviare all’Ufficio Tributi il modulo contenuto nella busta della TARI di quest’anno.

“Già quest’anno l’Ufficio Tributi ha avviato in forma sperimentale l’invio di circa 5.000 bollette via e-mail e 500 via PEC ai contribuenti che, in sede di denuncia, avevano già comunicato il proprio indirizzo elettronico – ha dichiarato Monica Risso, Assessore ai Tributi che ha annunciato la novità nel corso dello scorso Consiglio Comunale – In questi casi i documenti sono stati trasmessi in entrambi i formati. Se la richiesta di ricezione via e-mail avrà successo, nel 2026 potremo ottenere un risparmio significativo sui costi di stampa e spedizione, con una conseguente riduzione del consumo di carta. Un cambiamento positivo anche dal punto di vista ambientale”.

Nella busta contenente la bolletta Tari c’è il Qr code utile a scaricare l’app Junker che permette di rimanere aggiornati su tutte le modalità di raccolta differenziata attivate sul territorio.