Andora. Una serata illuminata dalle stelle della vela ha animato ieri (1 agosto) l’approdo turistico di Andora, grazie a “Porto Sotto le Stelle”.

L’evento, organizzato da A.M.A. (Azienda Multiservizi Andora) e dal Comune di Andora con il sostegno di OPS Group, ha celebrato i successi Azzurri nella vela, accogliendo come ospite d’onore la campionessa olimpica Caterina Banti, plurimedagliata con due ori a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Al suo fianco, nell’ambito della serata presentata dal giornalista Fabio Colivicchi (Sailing, Linea Blu), presente il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, riconosciuto come il presidente più vincente nella storia della vela. La serata è stata poi arricchita dai collegamenti video con Ruggero Tita e Marta Maggetti, entrambi oro a Parigi (Marsiglia) 2024 nella Classe windsurf iQFOiL.

Ai microfoni di IVG, Caterina Banti ha espresso la sua gioia per l’evento: “È bellissimo essere ad Andora di persona per la prima volta: abbiamo fatto un collegamento un paio di anni fa, ma essere qui con il presidente della Federazione Francesco Ettorre è sicuramente un grande onore ed un privilegio.

“Credo che la cosa importante oggi siano i giovani, che si avvicinino allo sport e alla vela: uno sport bellissimo, all’aria aperta, che insegna valori importanti, primo fra tutti l’inclusione. Il consiglio che posso dare ai giovani, anche se può sembrare banale, è credere nel proprio sogno: tu hai questo sogno, un’idea che vuoi realizzare e questo ti dà forza e motivazione per andare avanti, anche e soprattutto nelle difficoltà. Avere un sogno, crederci e provare a realizzarlo, ma la cosa più importante è imparare cose nuove ogni giorno e non sentirsi mai arrivati”.

guarda tutte le foto 11



Andora celebra le stelle della vela con Caterina Banti a “Porto Sotto le Stelle”

Ecco il “ritratto” di Caterina Banti direttamente dal sito del Coni: “Assieme a Ruggero Tita nell’ultimo quadriennio forma uno degli equipaggi più vincenti. Salita su una barca a vela all’età di 13 anni durante un corso estivo, Caterina si dedica ad altri sport: scherma, equitazione e danza classica, privilegiando lo studio all’attività agonistica e laureandosi in Studi Orientali con 110 e lode. Solo verso i 20 anni, assieme a suo fratello, torna a veleggiare e quando nel 2017 sale in barca con Ruggero non smette più di vincere. In pochi anni collezionano quattro titoli europei e tre mondiali. Il loro apice, però, lo toccano nel 2020 con l’oro olimpico di Tokyo, l’edizione del debutto a cinque cerchi per Banti. Il secondo alloro iridato consecutivo, ottenuto nell’agosto del 2023 in Olanda, spalanca alla coppia le porte di Parigi 2024, ennesimo tassello di una carriera già da incorniciare”.

L’avvocato Fabrizio De Nicola, presidente di A.M.A ed ideatore di “Porto Sotto le Stelle”, ha sottolineato la missione della serata e del porto: “Il nostro obiettivo è vivere una struttura dove si fa cultura nautica, dove ci sono molti circoli velici. È importante ricordare che, con ottomila chilometri di costa, lo sforzo naturale per poter vivere queste zone costiere come la nostra Andora e come tanti altri centri turistici è proprio quello di avvicinare i giovani al mare con valori positivi, belli, puri, di passione e determinazione, competenza, tenacia e tanta umiltà. Tutto ciò è reso possibile grazie a un personaggio come Caterina Banti che, in coppia con Ruggero Tita, che abbiamo già avuto ospite nel nostro porto turistico, ci ha permesso di godere di due medaglie d’oro in soli quattro anni, con Tokyo 2021 e Marsiglia 2024. Pensate che la vela italiana, in cento anni di storia, ne aveva totalizzate soltanto tre e noi ne abbiamo totalizzate ben tre in quattro anni”.

“Siamo orgogliosi di avere qui, nell’unico polo nautico della Liguria, Caterina Banti, ma anche il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, con cui c’è un proficuo rapporto di collaborazione con la nostra struttura e i circoli velici qui presenti. Questo perché l’obiettivo è fare del mare e dei porti punti di accesso a un territorio e, soprattutto, coinvolgere i più giovani nelle attività marinare”, ha concluso.

E dal 2021 ad oggi, “Porto sotto le stelle” ha accolto velisti del calibro di Ruggero Tita, Giancarlo Pedote, i fratelli Gianfranco e Pietro Sibello, Giorgio Poggi, skipper come Mauro Pellaschier e Davide Besana, e il direttore d’orchestra e navigante Roberto Soldatini.

Anche il sindaco Mauro Demichelis ha voluto evidenziare l’importanza dell’iniziativa: “Una serata importante, che vede protagonista Caterina Banti a Porto Sotto le Stelle, una manifestazione importante che rappresenta un salotto del nostro Porto di Andora, organizzato dall’avvocato Fabrizio De Nicola. Un evento che parla di sport, parla di amore per il mare, amore per tutto ciò che riguarda e la vela soprattutto. Belle cose da ascoltare, belle occasioni anche per parlare con i nostri ospiti”.

Il presidente Francesco Ettorre ha concluso ribadendo l’apprezzamento per l’evento e il suo valore educativo: “Sono già venuto due anni fa e ho apprezzato molto questa iniziativa. I messaggi che danno i grandi atleti come Caterina in questo caso, ma anche Ruggero e Marta, sono messaggi importanti, non solo sportivi. Dietro a un grande atleta c’è anche una grande persona ed è importante poterla ascoltare. Quindi, questi momenti, devo dire, sono assolutamente importanti. Devo fare il mio ringraziamento a chi gestisce tutto questo, perché voler parlare di mare, parlare di imprese, parlare di personaggi è importante per tutto il nostro mondo e per dare anche vitalità al territorio. Sono molto contento, c’è anche tanta gente e questo vuol dire che l’iniziativa è importante per il territorio”.

Al termine dell’incontro, le socie della Fidapa BPW Italy-sezione di Albenga hanno consegnato a Caterina Banti un riconoscimento.