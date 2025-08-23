Ancora musica sotto le stelle al parco Zambellini di Albisola con la Festa di fine estate

Albisola Superiore. Sarà ancora una volta la splendida cornice del parco di villa Zambellni a regalare una serata magica. La Festa di fine estate. Questa sera, 23 agosto, con la terza edizione della dj music al in questo luogo incantevole che torna ancora a essere il palcoscenico della musica e del divertimento.

Dopo il grande successo conseguito negli ultimi due anni, i dj Massimo Botta e Giorgio Gallo Carretto torneranno a intrattenere il pubblico con un ricercato repertorio di grandi successi musicali, dagli anni settanta ad oggi. L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’assessore all’Agricoltura e Protezione Civile Calogero Massimo Sprio, dall’assessore al Bilancio Sara Brizzo e dall’Associazione Volontari AiB Protezione Civile di Albisola Superiore. Una sinergia capace.

“Dopo l’importante intervento – afferma l’assessore Sprio – che facemmo, come Assessorato all’Agricoltura e Associazione AiB Protezione Civile di Albisola, di recupero dell’area del parco che versava in stato di abbandono da decenni e di riapertura al pubblico, organizziamo periodicamente insieme iniziative per valorizzarlo ed estenderne la sua fruizione. Fra le molteplici una di questa è, appunto, quella della Festa di fine estate condivisa con l’assessore Sara Brizzo”.

Il Parco Zambellini rappresenta un polmone verde unico nel suo genere che, pur trovandosi a due passi dal centro cittadino, consente una vista privilegiata a 360° sulla città che crea un’atmosfera davvero magica in particolare al crepuscolo e nelle ore notturne.

“E’ stato molto bello – affermano gli assessori Brizzo e Sprio – aver assistito, negli anni scorsi, alla partecipazione a questo spettacolo da parte di persone di tutte le età, giovani e meno giovani, e riteniamo che questo sia un grande valore di condivisione e socialità. Grazie alle competenze e alla simpatia di Botta e Carretto e alla loro capacità di selezionare la migliore musica siamo certi che potremo, anche quest’anno, donare una serata di grande allegria e divertimento e pertanto ci aspettiamo una partecipazione numerosa. Un grande ringraziamento va quindi ai dj per essersi resi disponibili e ai volontari della Protezione Civile che sono sempre pronti a condividere progetti e a collaborare”.

Il Parco Zambellini è facilmente raggiungibile a piedi da via Carmo che è una traversa situata nel primo tratto di via dei Siri ad Albisola Superiore. L’ingresso è gratuito.