Anche la doppiatrice varazzina Arianna Craviotto vittima di Phica.eu: “Hanno rubato e sessualizzato le mie foto”

Varazze. Anche la doppiatrice di Varazze Arianna Craviotto, 30enne oggi residente a Torino, è finita tra le vittime di Phica.eu.

Si tratta di un forum dove vengono condivisi contenuti non consensuali, anche di minori: scatti normali presi dai profili social, ma alterati per diventare a sfondo sessuale, dove non mancano anche commenti e battute intrisi di violenza.

“Prendono scatti normali e li sessualizzano, – ha affermato Craviotto, celebre soprattutto per aver prestato la voce a personaggi come Minions, Hermione di Harry Potter e Stitch, tramite i suoi social. – Si tratta di un atto di violenza, di un abuso”.

E la trentenne ha così deciso di sporgere denuncia e di unirsi all’appello lanciato per chiudere il sito: “Ho deciso di denunciare chi ha rubato le mie foto. Sono arrabbiata e disgustata: voglio che questo sito venga chiuso”.

“Questa violenza deve finire. Prendono normalissime foto dai social e le sessualizzano. Ma decido io cosa postare in rete. Come altre donne, ho trovato le mie foto. Immaginate come mi sono sentita”, ha concluso la 30enne varazzina, che lo scorso 27 agosto ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.