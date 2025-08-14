Amsterdam – Albenga: il viaggio “Back Home” dall’Olanda per un grande progetto solidale è partito

Albenga. Oggi, 14 agosto, è partita da Amsterdam un’avventura su due ruote che ha il sapore del ritorno e della solidarietà. I protagonisti sono Sergio Galizia, 61 anni, e Monica Colombo, 60 anni, pronti a replicare un’impresa che li aveva visti pedalare da Albenga fino ad Amsterdam, nel 2015.

Ora, il percorso si inverte: partenza da Amsterdam e arrivo ad Albenga. Un viaggio di ritorno ribattezzato “Back Home” con lo stesso, nobile scopo: raccogliere fondi per sostenere un nuovo progetto di Find The Cure ODV. Affronteranno circa 1.500 chilometri in bicicletta con un obiettivo ben preciso: sostenere il progetto Maternal Shelter di Maralal, in Kenya, promosso da Find The Cure ODV.

Il percorso seguirà in gran parte l’itinerario originale, lungo le ciclabili immerse nella natura che costeggiano il Reno, toccando città come Utrecht, Colonia, Strasburgo e Basilea. Non mancheranno le sfide, come l’impegnativa scalata del Gran San Bernardo dal versante svizzero, con i suoi 2.469 metri di altitudine, prima di scendere verso Aosta, dove li accoglieranno gli amici dell’AVIS di Gressan.

Le tappe italiane includeranno Ivrea, Asti e Mondovì, per poi giungere ad Albenga il 28 agosto, dove ad attenderli ci saranno sostenitori, amici e tanta emozione.

Il ricavato delle donazioni, come detto, finanzierà la ristrutturazione del Maternal Shelter, una “casa d’attesa” adiacente all’ospedale di Maralal, destinata a donne in gravidanza a rischio o che vivono in zone remote. La struttura, che ospita in media 6-8 mamme al mese, fornisce monitoraggio medico, corsi di salute materno-infantile, igiene e alimentazione, oltre a garantire un luogo sicuro in attesa del parto. Il progetto prevede l’arredo delle stanze, l’attrezzatura dell’infermeria e della lavanderia, il miglioramento della cucina e la creazione di uno spazio comune coperto per attività formative.

Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico bancario (IBAN: IT19I0501801400000011233798) o sulla piattaforma dedicata: you.findthecure.it/Amsterdam-Albenga.

Quella di Monica e Sergio non sarà solo una sfida sportiva “ma un viaggio di cuore e pedalate per cambiare il mondo, una mamma alla volta”.

Per chi volesse seguire l’impresa, un diario quotidiano sarà disponibile sui canali social di Sergio e Monica, sia su Facebook che su Instagram.