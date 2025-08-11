Amichevoli precampionato, il riassunto del weekend: tanti 1-0, in gol diversi volti nuovi

Cominciati gli allenamenti, è tempo anche di testare contro gli avversari le prime indicazioni tecniche e tattiche. Ed ecco che è stato un weekend decisamente corposo di amichevoli, dalla Serie D alla Promozione.

Partiamo dalla categoria più alta, con tutte le tre squadre della provincia impegnate. Il Vado vince 2-1 contro la Primavera della Virtus Entella, grazie ai gol di due volti nuovi: insaccano Arras e Raffini. Si impone di misura anche la Cairese che batte 1-0 i piemontesi del Centallo, squadra che milita in Promozione. Anche nei gialloblù segna uno dei nuovi arrivati, ovvero Samuele Sava, diciannovenne proveniente dalla Sampdoria. Ben più larga e rotonda invece la vittoria del Celle Varazze nel test tutto in provincia contro la Carcarese. Le Civette realizzano due gol per tempo e vincono 4-0. Reti di De Benedetti, Akkari e doppietta di Donaggio.

Scendiamo di categoria e passiamo all’Eccellenza. Oltre alla già citata Carcarese, è stato un weekend probante anche per il Millesimo. I giallorossi hanno giocato contro il Monregale, squadra dell’Eccellenza piemontese, in una partita molto nervosa. Infatti è stato sospeso a circa un quarto d’ora dalla fine, quando il Millesimo guidava 1-0 grazie al gol di Edoardo Totaro. Stesso risultato anche per il Pietra Ligure che ha sfidato l’Astrea (prossimo avversario della Cairese). Anche in questo caso colpisce un neobiancoceleste: il gol decisivo è infatti di Amine Fatnassi. Chiudiamo con un altro 1-0, quello dell’Arenzano nel confronto con l’Albissole. Il gol di Bruzzone decide la partita tra Cocco e Cattardico.

Ecco le formazioni titolari scese in campo:

Vado: Bellocci, De Giosia, Viola, Messina, Bondioli, Saltarelli, Ciccone, Gulinelli, Raffini, Arras, Abonckelet.

Cairese: Ceppi, Anedda, Carnesecchi, Boveri, Turone, Sava, Noto, Reinero, Castiglia, T. Graziani.

Celle Varazze: Di Sarno, De Benedetti, Stanga, Akkari, Righetti, Vitiello, Gnecchi, Diaz Crespi, Bortoletti, De Martini, Bovio.

Carcarese: Sciascia, Bonifacino, Ghirardi, Moretti, Spozio, Nonnis, Franzino Babliuk, Bertoni, Kosiqi, Berretta, Berruti.

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Pili, Odasso, Giglio, Dominici, Rovere, Aicardi, Siriu, Iorio, Prudente.

Arenzano: Faggiano, Pittaluga, Agostino, Lagorio, Baroni, Andreetto, Corengia, Bruzzone, Diakhate, Pittalis, Pellicciari.

Albissole: Pastorino, Moscatelli, Zunino, Chiarlone, Favorito, Amenduni, Romano, Dorno, Diana, Macagno, Bonanni.