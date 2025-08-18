Amichevoli precampionato, il Pietra Ligure perde 2-1 contro la Sanremese

Sanremo. Continua il periodo di preparazione del nuovo corso del Pietra Ligure. La formazione di Andrea Moraglia esce sconfitta 2-1 dal test di Pian di Poma contro la Sanremese. I matuziani, che avevano già affrontato l’Albingaunia, si impongono contro un’altra squadra della provincia di Savona, stavolta grazie alla doppietta di Romeo.
Il match si decide nel primo tempo, poi il Pietra sigla il gol che accorcia le distanze nella ripresa con il rigore trasformato da Gabriele Insolito. Di seguito le formazioni del match:
Sanremese: Gattuso, Bregliano, Djorkaeff, Santancito, Moreo, Del Piero, Monticone, Zagarese, Sambou, Cepele, Buoable. A disposizione: Haderbache, Bohli, Di Fino, Andreano, Pignataro, Cavaliere, Rafele, Gonella, Osuji, Ndiaye, Vindigni, Kessai, Bacilieri, Deda, Andreis
Pietra Ligure: Duberti, Pili, Ravoncoli, Castiglione, Insolito, Giglio, Dominici, Aicardi, Faedo, Pavese, Fatnassi. A disposizione: Vernice, Parodi, Odasso, Sogno, Rovere, Siriu, Massa, Iorio, Prudente, Oddone, Malagrida