Amichevoli in Val Bormida, Millesimo e Carcarese battono Acqui e New Bragno

Serata di amichevoli in Val Bormida. Appuntamenti di rodaggio per Millesimo, Carcarese e New Bragno che stanno continuando il loro percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale.

Per i giallorossi un test interessante contro l’Acqui, vinto in maniera netta con il risultato di 6-1. Totaro in grande spolvero con una doppietta, a segno anche Gadau, Gualtieri, Piccardo, La Rosa. Per l’Acqui invece trasforma una conoscenza del nostro calcio, Francesco Saviozzi. Peraltro suo il gol del vantaggio su rigore, poi rimontato dalla squadra di Fabio Macchia.

Di seguito la formazione titolare del Millesimo: Conde, Gualtieri, Delfino, Cigliutti, Latini, Lazzaretti, Sicca, Gadau, Villar, Totaro, Bogarin.

Biancorossi e biancoverdi si sono invece affrontati al Corrent. Confronto generazionale tra Battistel e Ferraro, vinto dal primo. A segno Beretta, Galli e Pirotto nella Carcarese, mentre per il New Bragno realizza Monni. 3-1 dunque che proietta i biancorossi al triangolare di domani, venerdì 22, con Cengio e Savona.