Amichevole estiva, buoni spunti per Ceriale e San Francesco Loano

Ceriale. Vittoria per 1-0 del Ceriale contro una buona San Francesco Loano, molto abile a prendere alti i portatori con un pressing feroce. Un approccio che si sposa molto con il pensiero di mister Lupo che intende sfruttare tutte le caratteristiche dei suoi giocatori. I principi sono chiari: levare le giocate agli avversari per poi proporsi con decisione con la palla.

Prestazione positiva della squadra di Mambrin. I cerialesi sono riusciti a giocare, trovando buone soluzioni. Costruire in possesso è stato un loro grande punto di forza della scorsa stagione, che ora cercano di affinare implementando anche la resa nelle situazioni in fase di non possesso. E ieri sotto questo aspetto si sono viste delle buone cose. Il gol è stato messo a segno da Molina su un rimpallo che gli ha permesso di recuperare palla nell’area piccola e depositare a porta vuota.

Una sfida ad alti ritmi che lascia sensazioni positive ad entrambi i tecnici.

La formazione del Ceriale

Gallo, Folco, Guaraglia, D’Aiuto, Franco, Barone, Bonifazio, Kacellari, Destito L, Molina, Minazzo.

A disposizione: Beviacqua, Miranda, Andreetto, Baldissera, Dogic, Pierotello, Beluffi L, Beluffi G, Mariani.

La formazione della San Francesco Loano

Primo tempo: Scalvini, Lingua, Leo, Valentino, Balla, Lufi, Campelli, Basso, Celella, Auteri, Bonifazio.

Secondo tempo: Pusceddu, Giraudo, Leo, Rizzonato, Alberto, Oxhallari, Campelli, Cassata, Cauteruccio, Auteri, Rimondo.