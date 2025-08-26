  • News24
All’Elfo di Albenga il primo corso per mediatore di rete e comunità: iscrizioni aperte fino al 17 ottobre

Si tratta di un professionista che ha il compito di sostenere processi di partecipazione attiva dei cittadini e di stimolare un nuovo senso di appartenenza alla comunità e al territorio,

Inaugurazione nuovi locali Elfo Albenga

Albenga. Fino al 17 ottobre sono aperte presso E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione di Albenga le iscrizioni al Percorso formativo per l’acquisizione della qualificazione di mediatore di rete e di comunità.

La figura professionale del mediatore di rete e di comunità in Liguria rappresenta una novità. È stata infatti introdotta solo nel febbraio 2024 con il “Piano sociale integrato regionale 2024-2026”. Si tratta di un professionista che ha il compito di sostenere processi di partecipazione attiva dei cittadini e di stimolare un nuovo senso di appartenenza alla comunità e al territorio, coinvolgendo l’intera comunità locale con le sue risorse e competenze, rendendola attiva nei processi d’aiuto e nella rigenerazione del tessuto sociale. Opera ad ampio raggio sul territorio nell’ambito del sociale, della salute, dell’educazione degli adulti e dei minori, della formazione alla nuova cittadinanza.

Inserito nel contesto operativo dei diversi servizi sociali territoriali e ministeriali, in comunità chiuse, come gli istituti penitenziari o le comunità socio-educative, oppure nelle comunità aperte e sul territorio, in equipe con assistenti sociali, psicologi, educatori e operatori sociosanitari. Può operare come dipendente del Servizio sociale o di imprese del terzo settore convenzionate con il servizio pubblico.

Il corso, finanziato dalla Regione Liguria a valere sul programma regionale FSE+ 2021-2027 priorità 2 – Istruzione e formazione, ob. Spec. ESO4.7, ha durata di 500 ore di cui 250 di teoria e 250 di stage (svolto in uno o più ambiti specifici di intervento presso servizi territoriali pubblici o privati) sostituibili con 24 settimane di esperienza lavorativa pregressa certificata integrata e coerente con il percorso formativo. Verrà svolto, collaborazione con ESESV-CPT di Savona, presso la sede di E.L.Fo. in Via Gin Noberasco ad Albenga. È rivolto a 15 disoccupati e occupati in possesso di un diploma di laurea triennale o magistrale in area socio-educativa, psicologica, assistente sociale, giuridica e sociologica.

Il progetto si avvale di una rete di sostegno di cui fanno parte: la Prefettura di Savona, l’Ambito territoriale sociale 4 di Albenganese e 7 Savonese, il Comune di Ortovero, il Centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Albenga, Caritas e Migrantes Diocesana di Albenga.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti contattare E.L.Fo. o consultare il sito www.elfoliguria.it.

