Allarme incendio, fiamme in un garage a Vado Ligure: intervento dei vigili del fuoco

Vado Ligure. Nel pomeriggio di ieri (12 agosto) la prima partenza del comando di Savona, supportata da un’autobotte, è intervenuta in via Caviglia a Vado Ligure per un incendio all’interno di un garage.
All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto ad aprire la saracinesca con l’utilizzo del moto-disco, riuscendo così a spegnere rapidamente il principio di incendio. Non si registrano feriti.
Sul posto anche il nucleo NIA (nucleo investigativo antincendio) dei vigili del fuoco per il sopralluogo tecnico.
Dai primi indizi l’incendio potrebbe essersi innescato dall’autocombustione di alcuni tessuti imbevuti di olio di lino a causa delle alte temperature di questi giorni.