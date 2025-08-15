Liti e aggressioni: diversi interventi del 118 e forze dell’ordine ad Alassio

Alassio. Quella appena trascorsa è stata una notte di super lavoro per i soccorritori del 118 e per le forze dell’ordine.
Sono state diverse le chiamate al numero di emergenza per liti e aggressioni e abuso di alcol, molte di queste ad Alassio.
Insieme al personale medico, che ha prestato le prime cure, sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica degli episodi.
Alcune persone coinvolte sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuno in modo grave (sono stati tutti trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure).
