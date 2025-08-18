Albissola, controlli della polizia locale nel fine settimana di Ferragosto: 226 sanzioni

Albissola Marina. Grande lavoro per la Polizia Locale di Albisola che, come sottolinea il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Urbana Luigi Silvestro insieme al comandante della Municipale, Andrea Catapano, “ha dimostrato anche in questo fine settimana di Ferragosto, una capacità operativa e una grande attenzione del territorio”.

“Dalla sicurezza stradale, al decoro urbano e alla lotta all’abbandono dei rifiuti. I controlli messi in capo dai nostri agenti – sottolineano in maniera congiunta – sempre intervenuti con prontezza e professionalità nei diversi contesti a beneficio della comunità, hanno portato tra l’altro alla contestazione di 226 violazioni alle norme del Codice della strada, al rilievo dei sinistri stradali avvenuti sul territorio comunale, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza di diversi conducenti”.

“Tre sono le persone sorprese al volante con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge”.

Poi Silvestro e Catapano aggiungono: “E’ continuato anche il contrasto al decoro urbano, con particolare attenzione al regolamento per la tenuta dei cani nelle aree pubbliche che ha visto l’applicazione di diverse sanzioni amministrative, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per rifiuto di fornire le proprie generalità per uno dei trasgressori. Infine, anche grazie all’impianto di videosorveglianza, sono state elevate sanzioni per l’illecito conferimento dei rifiuti urbani”.

“Inoltre, nei giorni scorsi, anche su segnalazione di cittadini, la polizia locale ha controllato diverse persone sospette che circolavano tra gli edifici di viale Perata e nelle aree del centro storico provvedendo alla loro identificazione. In ultimo – concludono – il recupero di un motociclo compendio di furto restituito all’avente diritto in meno di 12 ore”.