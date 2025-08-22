Albisola Superiore, arrestati tre minori ritenuti responsabili di furti di ciclomotori e in esercizi commerciali

Savona. La notte scorsa i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza tre minorenni, presunti autori di due furti in esercizi commerciali di Albisola Superiore.

Negli ultimi mesi, in particolare nel capoluogo savonese, si sono verificati vari episodi di furti all’interno di esercizi commerciali e di ciclomotori parcheggiati nelle strade del capoluogo. I carabinieri della compagnia di Savona, ben consapevoli dell’allarme sociale creato dal fenomeno che, al di là del danno economico, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi del fenomeno.

L’operazione della notte scorsa si inserisce proprio nell’ambito di tale attività. I militari, ricevuta la segnalazione di “tre giovani incappucciati” che si aggiravano per le vie di Albisola con fare sospetto, si sono recati in zona e hanno sorpreso i tre mentre stavano tentando di introdursi in un ristorante previa forzatura della porta di ingresso.

I tre giovani alla vista dei miliari hanno tentato di scappare e di disfarsi di circa 150 euro in contante (banconote e monetine), gettandoli a terra. I carabinieri sono riusciti a bloccarli per poi accompagnarli in caserma per i successivi accertamenti. Le immediate indagini hanno permesso di appurare che il denaro contante di cui erano in possesso era il “bottino” del furto perpetrato poco prima in un altro locale di Albisola, dove si erano introdotti forzando la porta di ingresso.

In realtà i tre giovani erano ben conosciuti dai militari perché negli ultimi mesi si erano resi responsabili a vario titolo complessivamente di dieci furti di ciclomotori, per cui erano già stati deferiti all’autorità giudiziaria e, anche la sera prima del loro arresto, uno dei tre era stato fermato dai militari della compagnia di Savona, a bordo di un ciclomotore successivamente risultato oggetto di furto.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.