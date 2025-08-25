Albisola, la Disco Music di Botta e Gallo Carretto avvolge Parco Zambellini

Albisola Superiore. E’ stato un indiscusso successo quello che si è compiuto sabato sera presso il Parco Zambellini ad Albisola Superiore. Per il terzo anno consecutivo si è celebrata la fine dell’estate con una festa organizzata dagli assessori comunali Calogero Massimo Sprio e Sara Brizzo ed i volontari dell’associazione AiB Albisola Protezione Civile; a condurre questo viaggio ricco di emozioni sono stati il dj Massimo Botta e Giorgio Gallo Carretto che hanno saputo intrattenere il pubblico con un selezionato repertorio dei migliori successi musicali dagli anni ’70 ad oggi.

La cittadinanza ha risposto numerosa all’appello ed il belvedere del Parco Zambellini è stato raggiunto da moltissime persone di ogni fascia d’età.

“La musica – afferma l’assessore Sprio – rappresenta da sempre un importante collante ed un valido strumento per stimolare sensazioni positive nelle persone ma al Parco Zambellini gli eventi musicali raccolgono sempre un grande successo perché si crea un profondo legame fra la musica e l’ambiente realizzando un connubbio perfetto; il Parco Zambellini ha caratteristiche uniche per la sua conformazione e posizionamento. La qualità della musica proposta dai dj e gli effetti luminosi hanno avvolto il Parco con tutte le persone presenti donando loro molta allegria e voglia di condividere un momento piacevole tutti insieme”.

“I problemi e le incertezze del quotidiano – prosegue Sprio – talvolta sviluppano nelle persone stress e tensioni e pertanto è utile poter contare su momenti di svago. E’ per questo che con i volontari della protezione civile di Albisola Superiore, dopo aver risistemato il Parco e averlo riaperto al pubblico, in questi anni ci siamo adoperati per valorizzarlo e farlo vivere il più possibile intrattenendo cittadini e turisti attraverso esperienze molto diverse”.

Massimo Botta e Giorgio Gallo Carretto formano una coppia musicale da tempo e con competenze ed ironia sanno come coinvolgere il pubblico offrendo loro dei momenti felici e spensierati.

“Le iniziative al Parco Zambellini – conclude Sprio – proseguono ed il prossimo appuntamento si terrà a settembre ed interesserà nuovamente la musica ma con un format completamente diverso: tornerà la musica dal vivo con i posti a sedere”.